Protección Civil realiza trabajos para prevenir accidentes

Elementos de Protección Civil continúan con operativos para prevenir accidentes en el área metropolitana.

Desde primeras horas del día, elementos de Protección Civil se dieron a la tarea de acudir a las zonas donde más accidentes se habían reportado.

Incluso se emitió una alerta de cerrar parques, como Chipinque en caso de que la situación, siguiera igual.

Por lo que la institución hace hincapié en no salir si no es necesario y no poner en riesgo la vida, pues se pronostica bajas temperaturas a lo largo del día.

Se están realizando cierres preventivos en calles y pasos peatonales ante la presencia de hielo en la superficie. Evite salir si no es necesario.