Proponen que NL incluya en ley uso de dióxido de cloro en combate a Covid

Nuevo León.- Ante la crisis de salud que se vive por la pandemia del Covid-19, abogados e integrantes del colectivo Tribuna de Vigilancia Ciudadana, propusieron se legisle en materia de medicina alternativa, entre las cuales resaltaron se encuentra el dióxido de cloro.

Argelia Montes de González, refirió que ella recurrió a este medicamento y lleva tomándolo ocho años, por lo que conoce su funcionamiento.

"Bien activa y bien sanota" "Yo lo he tomado e investigado he tenido conferencias con el señor Kalcker, entonces le sé bien al tema tengo personas que ahorita están tomándolo", expuso.

Agregó que las autoridades solo difunden el pánico, ocasionando que se debilite el sistema inmune y no muestran resultados eficaces sobre las estrategias que implementan.

"Debemos salir ¡ya! nosotros de nuestra casa o podemos hacer desobediencia civil, porque a mí no me estás demostrando que lo que tú estás haciendo (gobierno) está salvando vidas y está aminorando la pandemia, los contagios, ¿cómo quieres que yo cumpla, que yo te apoye? si tú a mí no me estás apoyando en nada y me estás demostrando lo contrario", señaló.

Por su parte, Mauricio Castillo indicó que en otros países ya se aprobó en los Congresos legislar en este tema, y que este medicamento ha resultado positivo en éstos.

"En este caso estamos proponiendo el dióxido de cloro como una alternativa que se está utilizando mucho. En países de América latina como Bolivia, el senado de la república aprobó un punto de acuerdo para estudiar la posibilidad de que el dióxido de cloro pueda pueda suministrarse en cantidades moderadas en los pacientes que tengan coronavirus, se está utilizando en Uruguay, Colombia y Panamá y está dando los resultados", subrayó.

La propuesta se entregó en el Congreso local, y se espera que se someta a análisis cuando inicie el primer periodo del tercer año legislativo.