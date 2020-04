Propone Cienfuegos "reapertura responsable" de comercios en NL

Monterrey.- La idea de que la gente no se vea mayormente afectada económicamente, es lo que busca el grupo Legislativo del PRI en el Congreso, Francisco Cienfuegos, al proponer un plan de acciones que implica una primera etapa de reapertura de negocios con estrictas medidas sanitarias.



El legislador dijo que emitió un Acuerdo Federal en el que se determinó y clasificó cuales eran las actividades esenciales que no deben parar, el estado al ser una de las entidades industriales importantes no pueden parar al 100% sus actividades ya que representan el crecimiento no solo local sino del país.

"El Gobierno del Estado, debe actuar en beneficio de los intereses de los Nuevoleoneses y si es necesario emitir sus propias reglas de operación, no podemos ser pasivos, hay actividades que no deben suspensenderse puesto que al no tener las familias alguna fuente de ingreso, como ya está sucediendo, se empiezan a tener serios problemas económicos cuyos efectos se pueden ver traducidos en violencia familiar, robos, asaltos por lo que nuestra propuesta sugiere una reactivación responsable de inmediato, en una primera etapa.

"Las micro, pequeñas y medianas empresas, como restaurantes, talleres mecánicos, estéticas, tiendas de ropa y algunas tiendas departamentales podrían ser reabiertas bajo indicaciones precisas y obligatorias que tendrán que cumplir al cien por ciento para evitar contagios, pero es necesario que operen por el bien de las familias nuevoleonesas", expresó Cienfuegos.

Para ello, el coordinador propuso cinco puntos que tendrán que cumplir los establecimientos como: atención al público por cita, y acceso limitado de clientes dependiendo de la capacidad del establecimiento con horarios escalonados; señalización visible sobre las medidas emitidas por salud; contemplar la sana distancia de 2 metros entre clientes y empleados; los restaurantes abrirían a una capacidad del 30% y para grupos de 2 personas máximo por cliente; limpieza obligatoria así como uso de guantes, caretas y cubrebocas, además de la medición de temperatura a empleados y clientes.

En tanto, la operación de organismos y entes de gobierno, así como trabajos de construcción entre otros también pueden regresar de manera paulatina y con las medidas necesarias comentó el priista quien reconoció a Poder Judicial del Estado por su regreso paulatino a partir del 5 de mayo con horarios escalonados.

Mientras que, para los trabajos de construcción, dijo deben cumplir medidas específicas para su regreso, además de que procuren la salud de sus trabajadores los cuales también deben cumplir con las medidas.