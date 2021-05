Promete Felipe de Jesús brindar internet en todos los espacios públicos de Monterrey

Tras la presentación del Proyecto para la modernización e introducción tecnológica en los planteles educativos, Felipe de Jesús Cantú se comprometió a que todos los espacios públicos de la ciudad tengan acceso a internet de manera gratuita.

Durante la realización de su compromiso, el candidato a la alcaldía de Monterrey por la coalición "Juntos Haremos Historia en Nuevo León", estuvo acompañada de la candidata a la gubernatura Clara Luz Flores Carrales.

"No es fácil para los padres tener una conectividad permanente, es por eso que vamos a poner Internet en áreas públicas como ésta (Plaza Venustiano Carranza), para que puedan los niños y adolescentes, no que los adultos no puedan, todos podrán, pero evidentemente todos vamos a tener el derecho y la posibilidad de estar conectados con la escuela, con el trabajo, con la familia y por qué no, con los amigos y amigas", mencionó el candidato.

Asimismo, De Jesús Cantú se comprometió a realizar un convenio con el estado y los directivos de escuelas para apoyarlos con recursos para rehabilitar y mantener en buen estado los patios de los planteles educativos.

"Haremos convenios con la Secretaría de Educación... para que el patio pueda recibir mejoras de parte del Ayuntamiento y a cambio de ello puedan ser usados en horario no escolar por los vecinos.

"Para que quienes entran en horario no escolar puedan disfrutar del patio equipado con áreas verdes, andadores, con espacios deportivos y arborización, que sea un lugar digno que puedan tener los alumnos durante los espacios escolares y los vecinos durante el horario no escolar", agregó.