Prohibirían carne asada... ¡por el humo!; nuevas normas las 'suspenderían'

La tan icónica y tradicional "carnita asada" regia podría verse limitada y hasta prohibida cuando se decreten las alertas ambientales.

Y es que a la polémica que se generó por el establecimiento del "Hoy No Circula", ahora se suma que el Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas, publicado el pasado el 17 de febrero, también prohíbe hacer fogatas en lo cual, según algunas voces, entra encender carbón para asar carne o preparar alimentos.

"En los casos que se presenten las condiciones que incrementen las concentraciones en los límites señalados, la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitirá un comunicado o boletín que contenga los siguientes lineamientos y obligaciones.

"Población en general: abstenerse del encendido de fogatas", dice el programa.

La disposición aplica a partir de que se decrete una alerta ambiental y durante las contingencias en las fases uno y dos.

Una alerta ambiental se decreta a partir de que algún contaminante alcance determinado grado de concentración; en el caso de las partículas PM10 y PM.25 es cuando se llegue a 115 y 80 microgramos por metro cúbico lo cual no es muy remoto de que ocurra pues tan sólo el día que se lanzó dicho plan la estación García alcanzó más de 236 puntos.

Expertos en materia ambiental indicaron que así como está redactado la disposición también entraría prohibición de encender carbón durante esos momentos.

"Todo lo que implique sí, fogatas, entiéndase carnes asadas, o las fogatas en la construcción", señaló una fuente.

"Pudieran llegar a prohibir la quema de carbón, son uno de los puntos que habría que preguntar, fogatas, típicamente es eso, o fuegos a cielo abierto, que pudiera hacer el de los albañiles", indicó el investigador del Departamento de Tecnología Sostenible del Tec de Monterrey, Gerardo Mejía.

La Cámara de la Industria Restaurantera (Canirac) mostró su preocupación ya que dijo que la autoridad dejó el concepto "muy abierto" y que de aplicar sanciones por encender carbón o leña afectaría al sector pues en Nuevo León hay 21,000 restaurantes de los cuales 3%, es decir, 630 utilizan carbón para asar carne o cocinar otros alimentos.

"Lo dejan muy abierto, pero una fogata es cuando tú vas a acampar, cuando vas al campo y prendes fuego para calentarte, pero esto mucha gente lo ha ligado con restricción a las carnes asadas que no hay mucha distancia entre una y otra cosa.

"Como restaurantes tenemos filtros, en un restaurante no representa una centésima de dígito lo que puede afectar a la ecología, yo no sé si esta restricción no está bien explicado, está muy ambiguo, porque hay una diferencia entre una fogata y una carne asada", dijo el presidente de esa cámara, Jorge Moeller Villar.

Casi no contaminan

Según el programa Proaire 2008-2012, en esos años la quema de carbón apenas aportaba 46 de las 170,000 toneladas de partículas de PM10 y PM2.5 que se arrojan al cielo de la zona metropolitana.

"Los números nos dicen que casi no es nada, es el 0.03%", dijo Mejía.

Según el experto, el director del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, Alfonso Martínez Muñoz, se producen más gases y partículas cuando se quema la leña que el carbón porque en la primera también se desprenden gases.

"Son hidrocarburos, principalmente, partículas menores a 2.5 micras en el caso de la leña y el carbón es lo mismo, nada más que digamos que la cantidad de contaminantes que se producen es más cuando es leña que cuando es el carbón", señaló.

Prohíbe la pirotecnia en estadios

El programa también prohíbe encender fuegos artificiales cuando haya alertas y contingencias ambientales.

"Equipos deportivos que tengan partidos locales: deberá abstenerse de usar pirotecnia en sus instalaciones", dice en lo referente a estos establecimientos.