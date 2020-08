Tienen papelerías restricciones pese a que se consideran esenciales

La Secretaría de Salud señaló que las empresas o negocios que satisfacen la demanda de artículos escolares no estarán abiertas los fines de semana

Aunque el 5 de agosto el estado integró a las empresas y negocios dedicados a la fabricación y distribución de artículos escolares como actividades esenciales, estas no estarán abiertas los fines de semana.

La Secretaría de Salud de Nuevo León, indicó que estas tienen las mismas restricciones que se aplicaron a otros giros de las denominadas "no esenciales", que implican permanecer cerradas de lunes a viernes de 10 p.m. a 5 a.m.; mientras que sábado y domingo no deben abrir.

A pregunta expresa a Amalia Becerra, subdirectora del Hospital metropolitano acerca si tras considerarse esenciales las papelerías, éstas podrían abrir fin de semana, o contaban con restricciones esta contestó:

"Tienen las mismas restricciones", expuso la funcionaria.

Ello, pese a que también la federación las integró en el catalogo a nivel nacional, donde se deben apegar a los lineamientos técnicos para la reapertura decretada el 29 de mayo.