Procedimientos de Insabi en trámite, si habrá servicio gratuito: Judith Díaz

Esta mañana, la delegada de Programas Sociales del gobierno federal en Nuevo León, dijo que aún se sigue trabajando en los procedimientos para la operación de la reciente entrada en vigor del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

En entrevista, Judith Díaz señaló que se está creando una infografía con la que se pretende orientar a la ciudadanía acerca del nuevo programa, sin embargo reiteró que cualquier persona debe contar con el servicio gratuito.

"Este programa está recién implementado y se está terminando todo aunque ya se dieron a conocer las reglas de operación, se está terminando el tema procedimental, en eso estamos", declaró.

"Es acudir a un hospital pero si me permite terminar toda la información completa con todo gusto... básicamente es acudir a un hospital público, acceder a él y dependiendo de la enfermedad ellos mismos van a poder remitir a hospitales de alta especialidad o lo que el paciente requiera y van a tener acceso a medicamentos de manera gratuita" continuó Díaz.

Respecto a los casos que registró El Horizonte donde se confirma la falta de gratuidad, la delegada manifestó que ya se están revisando, puesto que se tendrán que coordinar con los hospitales.

"Voy a revisar específicamente el caso, pero insisto estamos en eso estamos terminando; para ese tipo de asuntos que han estado pasando documentándolos para tener respuestas precisas y poder darlas", señaló.

"Tendríamos que recordar que todas las dependencias de salud están siendo atendidas por los gobiernos de los estados, aunque tiene personal qué es pagado por la secretaría de salud a nivel federal, están terminándose los convenios y están terminándose de hacer todo este trámite de procedimientos para que todos puedan tener acceso a la salud y nadie se quede desprotegido", apuntó Díaz.

Por último al cuestionarla si van a continuar con los convenios que ya existían con el Seguro Popular, la delegada no confirmó si esto seguirá así.

"No estoy segura, no quisiera insisto darte información que no es" concretó la funcionaria.

Díaz aseguró que será el viernes cuando tenga mayores detalles del tema.

