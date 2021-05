Priistas arropan a Adrián; se reúne con militantes y exgobernadores

Militantes priistas y exgobernadores cerraron filas este jueves en torno a su candidato a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, a quienes aseguró que les cumplirá como gobernador del estado.

En presencia de los exmandatarios Benjamín Clariond, Sócrates Rizzo y Natividad González, el abanderado priista aseveró: "no les voy a fallar, voy a ser un gobernador como los que se encuentran aquí, que a dónde van los saludan, los reciben, son un gran ejemplo que tengo que seguir para lograr ser un gobierno orgullosamente priista, pero sobre todo orgullosamente de aquí de Nuevo León, con los valores de lucha, no tengan duda, me la voy a partir por la democracia de Nuevo León y de México".

Durante la reunión Adrián de la Garza recalcó que unidos lograrán el triunfo el próximo 6 de junio, y explicó que sus proyectos darán rumbo y orden a Nuevo León, basados en tres ejes principales, finanzas y economía, seguridad y cohesión social, además, planteó propuestas en materia de vialidad, transporte público, salud y programas de empoderamiento a la mujer.