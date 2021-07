Prevén más cierres de negocios tras nuevas restricciones en Nuevo León

Ante las restricciones que anunció el Gobierno del Estado para el sector del entretenimiento la asociación civil Salones Unidos advirtió que no lo van soportar y que prevén más cierres.

Jorge Padilla, representante de Salones Unidos A.C., señaló que con esto están afectando a clientes, proveedores y trabajadores pues apenas estaban volviendo a emplear a los que habían despedido.

"La industria ya no puede, ya no puede, es lo que a veces no se entiende, ni los clientes, ni nuestros trabajadores, la gente que empleamos apenas estábamos retornándola o sea ese es el punto de la continuidad y las operaciones y ese es el problema de cuando no entiendes nuestras operaciones", señaló.

Además, sostuvo que en lo que llevan de la reapertura han cumplido estrictamente con los protocolos de sanidad e incluso aseguró que no se han registrado brotes a raíz de los eventos sociales que se efectúan en sus salones.

"Contrario a lo que se pensaba hace algunos meses, no se ha evidenciado un brote como consecuencia de un evento realizado en uno de los establecimientos de nuestros asociados, entonces eso es lo que tenemos que dimensionar, que la pérdida del empleo y de las afectaciones económicas ni hablemos, eso es irreversible y es bastante", manifestó.

Ahora tendrán que operar con un aforo del 50 por ciento, horario limitado a la media noche y no permitir el acceso a embarazadas.