Presume Noroña logros de la 4T; pide a ciudadanos denunciar irregularidades

El diputado federal Gerardo Fernández Noroña realizó un visita a la ciudad y aprovechó para promover los logros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero de igual forma invitó a los ciudadanos a denunciar las irregularidades que vean en programas de este gobierno, como el reciente sistema de salud Insabi.

Principalmente habló sobre el primer logro del presidente que fue disminuir el robo de combustible, que fue uno de los principales problemas que enfrentó el gobierno.

Noroña señaló que todo empezó cuando el presidente comenzó a recibir a diario denuncias de que todos los días estaban robando combustible, lo que hizo que se pusiera en marcha y planeara una solución para el problema.

"Decidimos tomar la decisión de combatir el robo de combustible, se generó la compra de pipas que dijeron que no se habían licitado, y que el desabasto y que no íbamos a poder y ya se les olvidó porque lo resolvimos bien, bajó al 1% el robo de combustible.

"No se ha reducido al 100, pero se redujo a una cifra mínima, el abasto no tiene problema, en un esfuerzo muy grande del gobierno de la República no se ha aumentado el precio de la gasolina, dijimos que lo íbamos a bajar cuando se construyeron la refinerías", apuntó el diputado.

Por otra parte señaló que este año están empezando con una nueva ofensiva en el gobierno por la defensiva de darle al pueblo atención médica, universal y gratuita; sin embargo, dijo es algo que ya se venía trabajando y no es una "ocurrencia".

Por ello invitó a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad que vean en este sistema, pues eso ayudará a ubicar los problemas y encontrar una pronta solución.

"Es importante que hagas valer tu derecho, cuando llegues a un hospital y te digan que no hay medicamento, que no hay atención, y te planteen que no te van a dar el servicio, los grabes y denuncies, para intervenir y resolverlo.

"La determinación de darle atención médica pública, gratuita y universal al pueblo es definitiva y necesitamos de la participación de todos y de todas para consolidar esta decisión, para señalar dónde hay problemas", comentó.