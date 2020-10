En juego, futuro de Morena... y México; mañana encuesta define dirigencia

Monterrey.- La encuesta de Morena para definir al próximo dirigente nacional, que inició el pasado 2 de octubre y quedará definida este sábado, será la clave para definir a los candidatos para las elecciones de gobernador en NL 2021 y para presidente en 2024.

Se espera que mañana el INE dará a conocer los resultados de la encuesta abierta a la población que le encargó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y se sabrá si queda al frente del partido el diputado federal Mario Delgado, su homólogo Porfirio Muñoz Ledo o la secretaria general Yeid-ckol Polevnsky, quienes son los punteros.

"Nosotros consideramos que ahí están metidos ya intereses futuristas, sin lugar a dudas la disputa por la Presidencia (de la República)", señaló el representante de Morena ante la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, Roberto Benavides.

"En un análisis crítico, hay tres fuerzas que están buscando solidificar y aprovechar la popularidad del Presidente que derrama hacía una inclinación partidista de millones de personas y están buscando afianzar cada uno a sus candidatos o candidatas", secundó Álvaro Suárez, excandidato de ese partido al Senado.

Según diversas fuentes, si Mario Delgado queda como líder nacional, el candidato presidencial sería el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a cuyo grupo político pertenece, y quizá habría ciertas posibilidades también para el senador Ricardo Monreal, quien lo está apoyando en esta contienda.

En cuanto al candidato a gobernador de Nuevo León, Benavides afirma que Delgado se inclinaría por la diputada federal Tatiana Clouthier, o algún ´´tapado´´ que no conocemos.

En cambio, si Morena queda en manos de Porfirio Muñoz Ledo, entonces crecen las posibilidades de que la candidata presidencial sea la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con quien ha mostrado cercanía.

Para la gubernatura de Nuevo León, llevaría mano en la carrera Clara Luz Flores y en segundo lugar Tatiana Clouthier.

Si Yeidckol Polevnsky repite como líder nacional, eso significa –apuntan los expertos– que el presidente no ha decidido quien es su ´´gallo´´ sucesor, lo que manda un mensaje de ´´estarse quietos´´ y de que AMLO seguirá ´´operando´´.

A la vez, con Yeidckol se fortalece como candidata a gobernadora la escobedense Clara Luz Flores, y se agrega como posibilidad la de Rafael Zarazúa, quien es su operador en el estado.

Roberto Benavides confirmó que Mario Delgado ´´está apoyado por Monreal´´, aunque viene del grupo de Marcelo Ebrard en el PRD.

"El otro bloque que se percibe es el bloque que está en torno a Claudia, la gobernadora de la CDMX, (donde) Porfirio está más cerca del bloque de Claudia que de Monreal´´, sentenció.

Así se eligen candidatos 2021 y 2024; dirigencia nacional llevará 'mano'

El representante de Morena ante la Comisión Estatal Electoral de NL, Roberto Benavides, señaló que aunque hay mecanismos como las asambleas y las encuestas, los presidentes nacionales del partido "tienen mano" para imponer candidatos, porque quien los nombra es la Comisión Nacional de Elecciones, "armada" por el mismo líder nacional y quien tiene una posición en ella.

"Las candidatura se definen a partir de una convocatoria que lanza una Comisión Nacional de Elecciones (de Morena) y ¿quién forma a la Comisión Nacional de Elecciones?, pues fundamentalmente, uno de los actores fundamentales de esa comisión, es el presidente del partido. Entonces, él (el líder nacional) tiene que ver con todas las candidaturas del país... la influencia es determinante", señaló.

'Dirigencia tendrá alta influencia'; expertos opinan

Analistas políticos coincidieron en que quien quede como dirigente nacional de Morena jugará un papal importante en la elección de candidatos para 2021 y 2024.

El analista político Gilberto Miranda expresó que aunque ese partido, como otros, tiene que cumplir procesos para elegir a sus abanderados, quien tenga el control del aparato político también tendrá ventaja hacia 2024.

"Muchas veces (el ciudadano) no alcanza a ver cuál es el proceso real de decisión. No vemos lo que se le conoce en la política como caja negra, porque no es fácil saber cuáles son todos esos intereses y, en este caso, quien se queda con una posición política como la dirigencia tendrá sin duda una alta influencia (en la elección de candidatos) ", afirmó.

Por su parte, la exconsejera del IFE Lourdes López señaló que en Morena se repiten modelos de la vieja política mexicana basados en lealtades de los dirigentes hacia las cabezas de grupos políticos.

"Formalmente tenemos instituciones modernas y democráticas, pero informalmente predominan las lealtades personales ante las lealtades institucionales´´, consideró López.