Presentarán ante Derechos Humanos ´Soborno Covid´

Tras los escándalos que hacen dudar que las cifras por COVID-19 en Nuevo León son verídicas, el senador, Samuel García informó que presentará una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Recientemente, el legislador federal ha acusado al estado de "inflar", los números de casos confirmados con la enfermedad, así como los datos en las defunciones, las cuales han sido documentadas por El Horizonte.

"Hemos visto en medios que el Hospital La Carlota de Montemorelos y otros privados y públicos, pagan por registrar pacientes con covid, yo no he encontrado una lógica, pero ahora que se que el gobierno estatal pide a la federación 500,000 pesos por hospitalizado COVID, pues ya entiendo que lo hacen para bajar más dinero y de manera opaca gastárselo o robárselo", expuso.

"Se viola el derecho a la salud y que te estén registrando con enfermedades que no tienes, es gravísimo", continuó.

Desde días pasados se acrecentó la sospecha, luego que El Horizonte ha publicado diversos testimonios que ponen en tela de juicio la información de la Secretaría de Salud, una de ellas dada a conocer el 11 de junio en la que se documentaron dos casos de pacientes que llegaron por otros padecimientos a atenderse a distintas clínicas del IMSS y fueron presionados por el personal médico para catalogarlos como "enfermos de covid".

"Entonces pues eso es una afectación grave a la salud de los mexicanos, de los nuevoleoneses y vamos a ver como podemos presentar una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que investigue que está pasando", remarcó García.

Además, activistas y especialistas en la materia consideraron que los decesos que se atribuyen al virus, deberían ser "muertes con covid" y no "muertes por covid", ya que el 75% de los fallecimientos que se han dado hasta el momento, tenían antecedentes de afecciones crónicas, tales como diabetes, hipertensión, obesidad e insuficiencia renal.

Por si fuera poco, esta edición reveló el caso de una mujer en General Terán que llevó a su madre de 69 años de edad a atender por un problema de diabetes, un doctor de la clínica La Carlota, le ofreció50 mil pesos por registrar que había muerto por COVID-19, después de asegurar que la femenina de la tercera edad ya no tenía remedio.

"El estado establece que le cuesta 500,000 pesos hospitalizarlo y eso es lo que luego pide de reintegro a la federación y quizá por eso es que estén presionando a doctores de registrar COVID en casos que no son, pero eso mientras no haya una investigación, no lo puedo comprobar", finalizó.

El senador por Nuevo León resaltó que entre martes o miércoles llevará la denuncia ante la CEDH para que se verifiquen los casos y si se determina que hay un delito podría plantearlo ante la fiscalía.