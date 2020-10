Presentan reforma a Ley del Sistema Estatal Anticorrupción

Monterrey.- Debido a que hay ciertos huecos o lagunas en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, el integrante del Comité de Selección Luis Gerardo Treviño presentó ante la Oficialía de Partes una iniciativa de reforma a esta legislación.

En entrevista, informó que quedaron "algunos pasivos o defectos en la Ley que no previmos que debían de ponerse", como la integración del Comité de Selección.

Para ello se propone modificar los artículos 12, 15, 16, 18, 21 y 27, así como la adición de los artículos 18 BIS.

"Estamos proponiendo la manera, desde solucionarlo mediante la selección de nueve miembros pero además nueve suplentes que puedan actuar indistintamente", explicó.

"Serviría para que no cayéramos en lo que ahorita está pasando el Comité Anticorrupción; en la que renunciaron cuatro personas y ahora quedan cinco. En teoría con estos cinco sí se puede actuar pero hay gente dice que no"

Treviño, añadió que también se está solicitando la eliminación del Comité de Acompañamiento, al que consideró como "inservible".

"Estamos pidiendo que se quite el Comité de Acompañamiento que no sirve para nada en estricto sentido; no vincula, no regula, nomás anda de dama de compañía y a final de cuentas se confunden las personas que están ahí y piensan que tienen facultades para opinar, para vetar y decir quién sí y quién no", afirmó.

Aseguró que con estas modificaciones, la Ley "quedaría ágil, quedaría con certeza jurídica en todas las partes y se evitan malos entendidos", continuó, "situaciones y de conformidad de algunos grupos con sus intereses y se genera la certidumbre de qué es lo que hay que hacer conforme a la Ley" concluyó.

La iniciativa fue llevada a la Comisión Anticorrupción, posteriormente de ser aprobada por la COCRI se subiría al pleno para su análisis.