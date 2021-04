Presenta Samuel García plan hídrico: buscará cancelar trasvase a Tamaulipas

El candidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, Samuel García, presentó su plan hídrico para Nuevo León; después de realizar un recorrido por el mercado de la colonia Morelos, donde convivió con ciudadanos.

De igual forma el abanderado emecisita dijo que buscará cancelar los convenios nacionales de aguas que obligan a Nuevo León a trasvasar agua a Tamaulipas.

"Vamos a convencer al Congreso de legislar y crear ese capítulo en la Ley de Desarrollo Urbano para que sea realidad la captación de agua de lluvia. Tenemos que captar y subir de un 2% a un 20%, logrando nuevo drenaje, pluviales, presas y represas.

"Además y sobre todo y que se escuche fuerte hasta el centro (del país) no vamos a volver a abrir la presa de El Cuchillo, no vamos a volver a dar el agua de Nuevo León a Tamaulipas.... No es posible que el campo y el ganado de Nuevo León esté completamente seco en verano. La Federación nos obliga a abrir la compuerta para darle a Tamaulipas el agua", explicó García Sepúlveda.

El abanderado de Movimiento Ciudadano también se comprometió a realizar una auditoría a Agua y Drenaje ante los casos de corrupción y falta de servicio en algunas zonas como el sur de Nuevo León.

El jefe de Adrián es Medina

Samuel García criticó el deslinde del candidato del PRI, Adrián de la Garza respecto al ex gobernador Rodrigo Medina.

"Miren, pudo haber trabajado con muchos gobernadores, si quiere pudo haber dicho que trabajó desde Bernardo Reyes, pero hoy su jefe, su patrón es Rodrigo Medina, es quien le ordena qué hacerlo y cómo hacerlo", indicó.

Agregó que durante su recorrido se topó con personal del PRI pidiendo credenciales de elector por $1,500 pesos a cambio de la llamada tarjeta rosa.