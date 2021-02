Presenta Redes Sociales Progresistas a Daney Siller como precandidata a gubernatura de Nuevo León

En rueda de prensa de este martes, el dirigente Estatal del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Arturo Benavides, presentó a Virginia Daney Siller como la precandidata a la gubernatura por Nuevo León.

Siller, se suma como la tercer mujer dentro de la contienda que busca liderar el Gobierno del Estado.

En entrevista, la exmilitante panista y ciudadana priísta, dijo que aceptó la invitación de RSP ya que en el PRI no se le tomó en cuenta.

Para mí es como un divorcio: si no me valoras, yo me voy. Me voy a donde yo pueda cumplir mis sueños y mis objetivos en la política. No es la primera vez que estoy trabajando para la ciudadanía.