Presenta IMSS modelo de atención completa en NL

Señaló en este aspecto que el objetivo es desahogar el segundo nivel de atención, por ello se prevé que el servicio se brinde de forma continua, es decir, activar las consultas en sábado y domingo, ello para que el área de urgencias se enfoque en atender padecimientos agudos complejos.

Esta información la precisó en un evento en el que pormenorizó las acciones del IMSS para erradicar el rezago en la entidad, piloto que comenzará en la UMF 68 de la colonia Rincón de la Sierra en Guadalupe, y el Hospital General de Zona No. 2 en Monterrey

Detalló que actualmente en el primero, se ofrecen 65 mil consultas al año, y con este modelo se pretende llegar a casi 72 mil, y respecto al HGZ, pasar de 136 mil a 161 mil consultas, lo cual dijo logrará aprovechando su máxima capacidad.

"La intención es que todas las UMF y los hospitales entren al programa y puedan estar consultando especialidad, dando consulta familiar, cirugías programadas y además temas de laboratorio", manifestó.

Además el funcionario federal reveló que para garantizar el éxito de este programa, se crearán 180 plazas de nueva generación, de las cuales se prevé que 5 sean de médicos familiares, 80 de médicos no familiares, 69 enfermeros y 26 correspondientes a personal de apoyo.

Con esta contratación se beneficiarán además de los centros médicos mencionados, el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar (HGSMF) No. 12 de Linares, HGSMF No. 11 de Montemorelos y el Hospital General de Zona No. 4 DE Villa de Guadalupe.

El funcionario federal agregó que a la par se fortalecerá el modelo de prevención, pues actualmente los pacientes con enfermedades crónico- degenerativas generan el 75% de las consultas, por lo que se desplegará el Protocolo de Atención Integral en primer nivel, por ejemplo, en el caso de la diabetes, este sistema se efectuará en 49 UMF, 10 hospitales de segundo nivel y 6 Unidades Médicas de Alta Especialidad.