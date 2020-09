Clara Luz Flores rendirá hoy su segundo informe

Escobedo.- Para el medio día de hoy, la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, presentará su segundo informe de gobierno municipal, en el cual se prevé que resalte las políticas anti-Covid, justicia cívica y acciones ambientales.

La edil, afirmó que haberse infectado de Covid-19 le dejó un aprendizaje que aprovechó para crear políticas públicas en beneficio de otros contagiados, así como para evitar la propagación del virus.

Entre estas destacó la instalación de túneles sanitizantes en sitios concurridos, la sanitización de vivienda y la creación de refugios donde una persona infectada se puede alojar para no contaminar a otros miembros de su familia.

"Puedes vencer este virus y no sólo vencerlo, sino también hacer políticas públicas para ayudar a los demás a vencerlo, es un examen de lo que hemos hecho en nuestra vida. Eso es lo que a mí me ha dejado como aprendizaje, debemos estar en cualquiera de las circunstancias para poder apoyar a estas personas, a estos vecinos a que venzan el virus.

"Definitivamente el mayor reto es el tema del Covid, lo importante es que ha sido un año difícil, diferente para todos, y que en su momento hemos tenido la capacidad, juntos, de adecuarnos y no solo estar enfrentando la realidad, sino también transformarla en cuestiones positivas. Creemos que hemos trabajo muy de la mano con los ciudadanos para tener opciones positivas para poder dar resultados", afirmó.

En cuanto a principales logros, Flores destacó acciones como ser el primer municipio que hizo audiencias de justicia cívica y que sancionó a quienes maltrataron mascotas. En este rubro señaló que han procesado siete casos en lo que va del año, de los cuales tres ya están en etapa de ejecución de sanción y cuatro en proceso de análisis.

Además, dijo que son el único municipio en el país en impulsar ordenes de restricción para proteger a mujeres o personas violentadas.

En medio ambiente resaltó que se crearon 14 kilómetros de ciclovía en la Carretera a Colombia y Sendero y se estableció la unidad de protección ambiental.

"Necesitamos concentrar las mejores fuerzas de todos para poder salir adelante de estas circunstancias de crisis... De las crisis siempre se hacen oportunidades así que hay que encontrar esas oportunidades para todos", mencionó la munícipe.

´Tengo que decidir pronto, no he tenido tiempo para analizar ofertas de partidos´: Clara Luz

Sobre su posible postulación a la gubernatura del estado, la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, indicó que aún sigue analizando el tomar una decisión, pero que no ha tenido tiempo para hacerlo a detalle.

"Todos los retos y oportunidades me han encontrado trabajando y esta no es la excepción, tengo que tomar esa decisión pronto, pero no he tenido el tiempo suficiente para analizarla, es una decisión de mucha responsabilidad", señaló.

Afirmó que lo que tiene que analizar son las garantías que le ofrecen los partidos políticos que buscan postularla.

"No ha habido avances, sigo exactamente igual, analizando, como es una responsabilidad alta la que debo de tomar con esta decisión, definitivamente estoy en la espera de ver qué condiciones de garantías puede haber por parte de quienes me hacen las invitaciones para una u otra cosa y sobre eso tomar la decisión de en dónde le puedo aportar más valor a Nuevo León", indicó la edil escobedense.