Preparan gaza ´chafa´ en zona del aeropuerto; urbanistas prevén caos vial

La ´´solución´´ que proyecta una obra federal para "desfogar" el tráfico en la zona del Aeropuerto de Monterrey podría detonar aún más problemas viales, según expertos.

Esto porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contempla, para "deshacer" el nudo vial que se forma en el semáforo de la Terminal C del bulevar Aeropuerto, arrancar en enero la construcción de una gaza que unirá a esa arteria con la autopista.

Sin embargo, urbanistas ven omisiones que podrían derivar en que esta ´´solución´´ se quede corta. El problema es que el puente sólo será de un carril y, según expertos, eso ocasionará un conflicto peor.

La gaza se contempla para que los vehículos ligeros y pesados, que vienen de la autopista, doblen a la izquierda rumbo a Miguel Alemán, con lo cual evitarán atorarse en el semáforo que está a la altura de la Terminal de Carga y la de la aerolínea Viva Aerobús, que es la C, restándole tráfico a quienes circulan por el bulevar.

Sin embargo, al tener un sólo carril, se colapsará en caso de que un vehículo choque o se descomponga, como ya sucede con rampas como la que conecta al bulevar Antonio L. Rodríguez con Gonzalitos, señaló el experto urbanista Sergio Joel Vargas.

"Yo lamento mucho esto porque fui funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y nunca habíamos hecho las ´barrabasadas´ que está haciendo ahora la SCT al lanzar ese tipo de proyectos tan mal elaborados y que van a causar más problemas que los que ya se tienen", agregó Vargas.

Los expertos señalaron que aún es tiempo de corregir la obra, pues está en etapa de licitación.

"Incluso, aunque no sea demasiado el volumen de tránsito, es necesario que no se trate de un solo carril, debe de contar con dos carriles y un espacio de acotamiento. Además, debe contemplar banquetas para los peatones, cosa que siempre se les ha olvidado, parece que los peatones no existen para la SCT, solamente los automóviles", externó el expresidente de la Surmac, Juan Ignacio Barragán.

El pasado 28 de noviembre, se llevó a cabo la presentación de la obra y la apertura de propuestas de constructoras interesadas.

Dicho proceso se efectuó en las oficinas del centro SCT en Nuevo León, ubicadas en el palacio federal de Guadalupe y en presencia del director, Ramón Mancillas. Según el acta, de la que El Horizonte tiene copia, 14 empresas concursan por el proyecto.

La oferta más baja fue de $87 millones de pesos, presentada por la empresa "Redditas" y la más alta fue de $149 millones, por "Constru-Shensa". El próximo viernes, la SCT dará a conocer el fallo.