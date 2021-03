Prepara Juárez módulos y drive-thru de vacunación

Las localidades que podrán inmunizar a este sector de la población son: Juárez, Salinas Victoria, General Zuazua y Santiago.

El 24 y 25 de marzo le corresponde al municipio de Juárez el cual tendrá cinco módulos, uno de ellos drive-thru que estará ubicado en avenida Eloy Cavazos y su cruce con carretera a San Mateo; en la colonia Héctor Caballero; así como en los polivalentes Santa Mónica, Monte Verde y Villas de San José.

El Alcalde de Juárez, Everardo Benavides, explicó que también habrá un módulo especial en la colonia Héctor Caballero en el que atenderán a quienes no tengan credencial de elector y/o CURP.

"Algunos de ellos no tienen ni siquiera el CURP, que no pueden hacer su registro, por lo cual vamos a tener en la colonia Héctor Caballero, un módulo especial y vacunas extraordinarias para la gente que no esté censada o que no tenga su registro"

E informó que cuentan con el 100 % de cobertura para vacunas.

"Todo para los adultos mayores está totalmente cubierta la vacuna"

Además, contarán con módulos con bolsas de trabajo para adultos mayores, adopción de mascotas, de asistencia médica por parte del DIF, entre otras.

1.- Drive-Thru, Eloy Cavazos y carretera a San Mateo

2.- Polivalente santa Mónica, av. san Ignacio s/n, col. Santa Mónica

3.- Polivalente Monte Verde, av. Monte Olivo s/n, col Monte Verde

4.- Vía pública, av. Héctor Caballero, entre Flor de Dalia y Flor de Durazno, Col Héctor Caballero

5.- Polivalente Villas de San José, calle Teófilo Salinas Cárdenas, s/n, Villas de San José Salinas Victoria

En Salinas Victoria serán los días 25 y 26 en el Centro Social Salinas Victoria.

1.- Centro Social Salinas Victoria, calle Francisco I. Madero 220, Centro General Zuazua

El 29 de marzo en los auditorios municipales Palmas Unidos y Centro de General Zuazua.

1.- Auditorio Municipal, calle Miguel Hidalgo y Costilla s/n, centro

2.- Auditorio Municipal Palmas Unidos, Av. Real de palmas s/n, Mirador Real de Palmas Santiago

Y el 29, 30 y 31 en Santiago en el gimnasio Polivalente y Primaria Rito Torres.

1.- Gimnasio Polivalente Santiago N.L. (Gimnasio 21 de marzo) calle 21 de marzo s/n

2.- Primaria Rito Torres, domicilio conocido, comunidad Laguna de Sánchez