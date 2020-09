Alarma deslave en cerro de Chipinque

Las lluvias que se han presentado en los últimos días ha provocado el reblandecimiento de tierra en el cerro de Chipinque, lo cual provocó un deslave a la altura de la avenida Gómez Morín en su cruce con Mont Blanc.

Ante esto sampetrinos han manifestado su preocupación de que se registre un desplome mayor, ya que en ese punto hay un sector residencial y de edificios departamentales.

De igual forma demandan acciones inmediatas por parte de las autoridades municipales y de los particulares dueños de las residencias del lugar, para evitar que se vuelvan a presentar deslaves o un desplome mayor.

Al respecto, Enrique Burguete, del grupo Pro Montaña, indicó que "exigimos al área de Protección Civil y a la secretaría de Obras Públicas de San Pedro a que mapeen esos riesgos y se exija una prevención ya sea pública y un exhorto a los particulares".

Y agregó, "hemos observado una cantidad de casas que están al borde de la avenida Gómez Morín parte superior que entran en una categoría de riesgo especial, por lo que deben de ser observadas, e inclusive apuntaladas hidráulicamente para que no se vayan a hundir o desplomar. No hay que olvidar que gran parte de la ladera de Chipinque es sedimento y polvorones de la tierra producto de la erosión de la Sierra Madre y es material endeble cuando se viene la temporada de lluvias".

Por su parte, la representante de vecinos de la colonia Valle de San Ángel, Patricia Pérez, dijo que el deslave en el ya citado cruce es preocupante.

"El sábado hubo un deslave enorme. Ese sí me preocupa mucho porque ese está en la vía pública y el otro pues es un muro mal hecho que no fue supervisado, porque las autoridades no supervisan las obras", subrayó.

Añadió que, cuando hizo la denuncia del primer deslave en la calle Escorial entre las casas con el numeral 125 y 121, la barda o talud que se encuentra detrás de la casa se cayó casi en su totalidad, y aseguró que la Secretaría de Desarrollo Urbano de San Pedro no elaboró un dictamen en el que garantice que la casa es habitable.

Por su parte, el presidente de Vertebra, Gilberto Marcos Handal, lamentó que estos hechos sucedan, ya que consideró que es principalmente una falta de atención por parte del municipio y de los dueños de las residencias de ese sector.

"Yo creo que el problema es que nos olvidamos (ciudadanos); cada vez que hay aguas fuertes, sale algún problema y decimos que debemos darle seguimiento, pero finalmente con el paso del algún tiempo breve se olvidan; tanto los ciudadanos como el municipio", apuntó Marcos Handal.

Y remarcó que al ser una zona de montaña, debe recibir mantenimiento de forma permanente.

"Hay cosas a las que hay que dar mantenimiento, pero si no se atiende alguna dinámica de prevención y el atlas de riesgo, pues nunca vamos a dar pie con bola".

El viernes por la tarde se registró el derrumbe de un talud de la calle Escorial, debido a que la tierra de esta zona permanece húmeda después de las lluvias intensas registradas durante el mes, este hecho no dejó personas lesionadas y sólo se retiró el escombro que cayó en la vialidad.

Al día siguiente, otro deslave ocurrió, pero sobre la avenida Gómez Morín en su cruce con Mont Blanc, entre una casa y un edificio departamental. Tampoco se registraron personas lesionadas pero el área permanece resguardada por una unidad de Tránsito en el carril derecho de esta avenida.

Trascendió que el derrumbe sucedió debajo de la casa de Humberto Treviño Landois, padre del alcalde de San Pedro, Miguel Treviño de Hoyos.