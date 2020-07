Suspenden en NL actividad laboral y transporte público este lunes por 'Hanna'

Monterrey.- Debido a las fuertes lluvias derivadas de la depresión tropical 'Hanna', el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, determinó la suspensión total de actividades laborales, así como el transporte público el próximo lunes.

Por medio de una publicación en su cuenta de Facebook, el mandatario indicó que tras una reunión con personal de Conagua, donde se le indicó que el pronóstico de lluvias en las próximas horas será similar al registrado este domingo, se determinó la suspensión.

"Me encuentro en estos momentos con personal de la CONAGUA, y me informan que las lluvias continuarán el día de mañana con la misma intensidad. " Por tal motivo he decidido que este lunes no será conveniente realizar actividades de gobierno, así como actividades de las empresas esenciales que actualmente estén activadas por el COVID19 y que tampoco esté en operación el transporte público", escribió Rodríguez Calderón.