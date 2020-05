¡Por fin! México tiene fechas de reactivación; alcaldes de NL se suman y confirman calendarios

Monterrey.- Finalmente, ya hay un plan y fechas establecidas, por lo que la reactivación económica ya es un hecho a nivel nacional y también lo será en Nuevo León.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la ruta hacia "la nueva normalidad" y recalcó que la primera fase arrancará el próximo 18 de mayo.

Eso sí, el mandatario fue enfático al señalar que la última decisión será de los gobiernos locales, quienes llevarán la batuta de los planes de reactivación.

"Si hay una autoridad municipal que, de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan, no habrá controversia. No vamos a pelearnos", reiteró el mandatario federal.