Por este 'error' de la SRE no hay citas para pasaportes en Nuevo León

Monterrey,Nuevo León.- El suplicio por el que pasan los ciudadanos de Nuevo León para poder sacar su pasaporte es debido al rezago tecnológico que presenta la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cual genera una desatención a la delegación en la entidad.

Lo anterior fue señalado por ex directivos de la dependencia y activistas sociales en el estado. Y afirmaron que la responsabilidad de esta situación recae en el director general de Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Carlos Alfonso Candelaria López, quien no ha proveído lo necesario para que la delegación en el estado trabaje a su máxima capacidad, y no ha solucionado los problemas del sitio web y de la línea telefónica para atención al público.

Al respecto, Luis Gerardo Treviño, presidente de Fortaleza Ciudadana, puntualizó que las fallas en el sistema de citas tanto por Internet como telefónica, así como el número reducido de éstas, son responsabilidad de las oficinas en la Ciudad de México, por lo cual deben ser subsanadas para que los regios ya no estén pasando un predicamento al tramitar su pasaporte.

"Lo veo terriblemente mal, creo que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no está haciendo las cosas que debe de hacer para poderle dar un servicio de calidad a los usuarios, deben de resolver eso para abrir a su máxima capacidad.

"El tema de la pandemia sí es buena excusa, pero sí se pueden hacer las cosas sin riesgos y si repartes el trabajo entre las diferentes oficinas municipales la gente está dispuesta a pagar el exceso o la cuota de la intermediación del municipio y con eso le puedes dar más cobertura", mencionó.

Por su parte, Dora Elia Martínez, ex coordinadora de pasaportes en el municipio de San Pedro, afirmó que tiene conocimiento que desde febrero las 11 oficinas de enlace municipal están en espera de nuevo equipo biométrico y biográfico, y como no les ha llegado, no han reabierto.

Antes del cierre por la pandemia, dijo, se estaba operando con un sistema que venía del sexenio anterior, pero durante 2020 tocaba el cambio y al momento de reabrir no se los surtieron, por lo cual ahora están detenidos.

"Para no entorpecer el trámite estaban trabajando con el mismo proveedor, quedaron los mismos, pero hicieron cambio de equipo en las oficinas y les ordenaron usar nuevo equipo que debió llegar desde febrero y el caso de la oficina de San Pedro está detenido por el cambio de equipo. Desde el mes de febrero están esperando que les hagan el cambio de equipo", señaló Martínez.

Ayer, El Horizonte dio a conocer que sacar un pasaporte se ha convertido en todo un calvario para los regios, pues tienen que esperar de tres semanas a tres meses para conseguir una cita.

El problema es que hay muy pocas citas, pues de 1,500 que se daban antes de la pandemia, tanto en oficinas centrales como en las de enlace municipal, sólo se están agendando alrededor de 100. Y es que la delegación sí está abierta, pero no las oficinas en los municipios.

"Lo que tienen que hacer es normalizar y ampliar el número de trámites a cada oficina de enlace, que sea lo que nos favorezca para que a las personas que están solicitando ahora una cita para realizar su trámite no se les tenga que extender el tiempo", agregó la exdelegada de la SRE en el estado, Sandra Pámanes.