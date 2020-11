Se abren PRI y PAN a alianza para 2021

NUEVO LEÓN.- Tras décadas de lucha política entre el PRI y el PAN, actualmente se abre la posibilidad de que se dé una alianza en Nuevo León entre ambos partidos para hacerle frente a Morena.

Lo anterior surge debido a declaraciones y posturas de actores importantes dentro de estas dos organizaciones políticas.

Tanto el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, así como el dirigente estatal del PAN, Mauro Guerra abrieron esa puerta con sus declaraciones.

El edil regio enfatizó que esa decisión de ir juntos lo determinarán las dirigencias de los partidos, no obstante, recalcó que "vería bien" dicha coalición si es por el bien de Nuevo León.

Ante la pregunta de ¿Cómo vería la unión de esos dos partidos?, De la Garza respondió "yo creo que como militante del PRI, creo que tenemos que hacer todo lo necesario para el bienestar de toda la ciudadanía, entonces en ese sentido lo que decidan los presidentes de los partidos y si es en beneficio y en pro de toda la ciudadanía, lo vería bien".

El munícipe de Monterrey es uno de los prospectos fuertes para competir y ocupar la gubernatura del estado, pues incluso algunas encuestas lo colocan en primer lugar; de darse la alianza entre PRI y PAN, él podría ser el abanderado.

De la Garza fue cuestionado sobre que algunas voces plantean dicha alianza para hacer frente a quien postule Morena como su candidato y para enfrentar la hegemonía nacional de este partido que actualmente ocupa la Presidencia de la República y tiene mayoría en el Congreso de la Unión.

En ese sentido, el alcalde recalcó "es importante no hacer frente a ninguna situación nacional, sino más bien hacer la posibilidad un bloque que viera por el bien de nuestro estado... Nuevo León tiene un déficit sostenido de más de $6,000 millones de pesos, tenemos que hacer algunos esquemas para evitar que Nuevo León se siga deteriorando en tema financiero". panistas confirman acercamientos

Después de las declaraciones del alcalde priista, Adrián de la Garza Santos, El Horizonte tuvo una entrevista en exclusiva con el dirigente estatal del PAN, Mauro Guerra, quien confirmó que se han tenido pláticas con todos los partidos a excepción de Morena.

Ante la insistencia del reportero, el líder albiazul, concedió que con el PRI es la alianza que ve más difícil, pero no la descartó por completo.

"Hemos dialogado con todos, hay comunicación en el Congreso como partidos y al no cerrarse las fechas y al no haber un programa registrado, no hay nada que esté cerrado y hay la posibilidad de que se haga con cualquier partido político a excepción en este caso de Morena, ya que no compartimos la forma de gobierno, las políticas, ni ideas", recalcó Guerra.