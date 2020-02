Podría Diego Santoy recibir la misma sentencia, afirma abogado

Diego Santoy Riveroll, asesino confeso de los hermanos Peña Coss, podría recibir la misma sentencia que ya se le había dictado, toda vez que el juicio de amparo es sólo para que se desahoguen algunos careos que quedaron pendientes durante el juicio en su contra.

Horacio Moyar Quintanilla, abogado litigante, explicó que esta resolución del amparo no modifica lo ya juzgado porque sólo se trata de careos que pueden ser repuestos.

"El juicio de amparo es una garantía para cualquier gobernado que puede promover cuando considere que se le violan sus garantías. Ahora bien, en el caso particular de este señor Santoy, es para efecto de unos careos que es un procedimiento no sustancial, porque habría que ver si no hubo primeramente una detención prolongada o una coacción en sus declaraciones o bien si una autoridad no reunió los requisitos para hacer la consignación oportunamente.

"Si hubiera otras causales de que hubo tortura, hubo violación de sus garantías en malos tratos, violencia o algo más, ahí si podría cambiar la situación jurídica en una sentencia", explicó Mollar Quintanilla.

Dijo además que como hubo una confesión durante el proceso penal y que fue de culpabilidad y responsabilidad, entonces debe subsistir la misma sentencia, ya que el juez únicamente va a subsanar los careos, y permanecería la misma resolución.