Ante la crisis de agua que vivirá Nuevo León en próximas semanas, diputados locales plantearon reformas para que la industria de producción de caliza, cemento, pedreras y concreteras utilicen agua tratada o no potable

Plantean reformas para que las pedreras usen agua no potable en NL

La coordinadora de la fracción legislativa de Partido Verde Ecologista en el Congreso local, Ivonne Bustos Paredes, señaló que de acuerdo a la información que ha proporcionado el Servicio de Agua y Drenaje Monterrey, "cuando salgamos de la contingencia sanitaria, ya estaremos en contingencia de agua potable".

Ante este escenario, comentó la legisladora, deben implementarse cambios a la Ley de Medio Ambiente del Estado para que este tipo de industria utilice en sus procesos agua que no sirve para el consumo humano.



“Actualmente la ley no hace mención alguna a restricciones sobre el tipo de agua que debe utilizarse en estos procesos y la ley obliga a las pedreras, concreteras, asfáltelas y demás a usar agua para no levantar polvos, entonces, sería especificar que deben usar agua no potable”, aseveró.



Estas reformas, comentó la legisladora, ya fueron dialogadas con Agua y Drenaje para determinar si son procedentes “y lo que nos dijo, cuando hicimos el planteamiento, es que en algunos casos ya cuentan con tuberías que pueden acercar el líquido no potable a los distintos municipios y empresas”.



De acuerdo a estimaciones de la Comisión Nacional del Agua, una pedrera usa en promedio al año 90 mil metros cúbicos de agua en sus procesos.



La Asociación de Extractores de Caliza tiene registradas ante el gobierno de Nuevo León un total de 60 pedreras.