Plantean casinos a gobierno estatal recorrer horarios

El poder contar con horarios más convenientes para la industria del juego en Nuevo León le permitiría a esta captar a más clientela, y a su vez aportar más recursos al Estado vía los impuestos que paga.

Con este razonamiento, representantes del gremio le realizaron una solicitud formal al Consejo de Seguridad en Salud de Nuevo León para que puedan recorrerse los horarios de apertura de dichos establecimientos, sin necesidad de ampliarse pues la propuesta es mantener el mismo número de horas que les permiten estar abiertos, pero en un horario más nocturno y no tan temprano en la mañana.

Actualmente, en Nuevo León, los casinos operan de 5:00 a 12:00 horas y la propuesta es que sea de 10:00 a 4:00 horas.

El presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), Miguel Ángel Ochoa, mencionó que la idea no es ampliarlo sino recorrerlo, pues dijo que el mayor número de clientes llega después de las 10:00 horas.

"Ya logramos este mes abrir en Nuevo León, pero el horario que nos han autorizado de 12 horas, no fue decidido en un acuerdo con la industria, fue decidido por la mesa de salud, sin embargo, nuestro cliente, es un cliente que va más por el horario nocturno, después del trabajo, después de alguna jornada laboral", señaló Ochoa.

Como parte de esto, los que representan el gremio realizaron una solicitud formal al Consejo de Seguridad en Salud de Nuevo León para que puedan recorrer los horarios, con el que buscan mantener el mismo número de horas, pero en un horario más nocturno.

"Enviamos una carta para que pudieran revisar qué estamos pidiendo que se nos modifique el horario.

"Tiene una doble finalidad, la primera finalidad sería que tengamos más clientes y así más ingresos y eso implica más ingresos para el estado porque un porcentaje de los casinos van a Nuevo León", mencionó.

Agregó que durante todo el 2020 no hubo ingresos, pues estuvieron cerrados desde el mes de marzo, y aunque abrieron algunos meses no fueron suficientes para recaudar lo necesario, dado que no reabrieron con el 100 por ciento.

Ochoa mencionó que cuando los casinos tenían ingresos, por ejemplo en 2019, lograban contribuir con alrededor de $1,000 millones de pesos al año al gobierno del estado.

"Entiendo que el 30% de ese ingreso se destina a los temas de seguridad en los municipios en los que hay casinos; el 70% restante es para actividades del gobierno del estado", apuntó.

Es por ello que están pidiendo recorrerlo, pues señalan que cuentan con los protocolos necesarios para poder operar a cualquier hora, además traería mayor beneficio.

"Los casinos tienen protocolos muy bien elaborados que son muy competitivos y lo que estamos buscando es que pudiera tener una alternativa de menor riesgo, al final de cuentas también va ligado con la salud.

"Buscamos matar dos pájaros de un tiro, mayor recaudación para el estado e ingresos para los casinos y mayor control para el tema de la salud", agregó.