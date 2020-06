Pierde mujer vivienda durante tormenta

Nuevo León.- El techo de una vivienda en el municipio de Apodaca colapsó luego de las fuertes precipitaciones.

Elementos de Protección Civil de municipio de Apodaca acudieron a revisar el inmueble y determinaron que la casa quedó inhabitable.

"Qué no puedo entrar", señaló Lidia Villarreal.

"Prácticamente no sirve nada, que no me puedo meter ni por mis cosas porque puede tronar en cualquier rato".

El techo cayó sobre un vehículo estacionado y dañó la estructura.

La mujer pide ayuda para retirar los escombros y dejar habitable nuevamente su hogar.

"A parte yo soy viuda, vivo sola con un hijo y él apenas acaba de regresar a trabajar y no tenemos ayuda de nada y pues yo más que todo quisiera una persona que me fiara el material, aunque yo sé lo esté pagando poquito a poco, pero que me ayuden con material".

Estos hechos se registraron en el domicilio marcado con el número 738 de la calle Madagascar en la colonia Prados de la Cieneguita.