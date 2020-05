Piden respetar reactivaciones económicas en NL

Monterrey.- El coordinador del PRI en el Congreso del Estado, Francisco Cienfuegos, envió un exhorto al Gobierno del Estado para que se respete la reactivación económica aplicada por algunos alcaldes con el objetivo de evitar una crisis económica y emocional.

"Hago un enérgico exhorto al Gobierno del Estado para que pueda respetar la reactivación económica que los municipios han estado realizando desde hace días. Esto no quiere decir que no sea escalonada, que no sea responsable, y que no se tomen las medidas necesarias para la no propagación del Coronavirus", dijo el legislador del PRI.

Dado que municipios como Monterrey, San Pedro, Allende, Santa Catarina, San Nicolás y Juárez, entre otros, han comenzado a permitir que los comerciantes abran sus puertas esto siempre y cuando se sigan respetando las medidas de higiene para evitar la propagación del virus.

El priista dijo es necesario que los negocios vuelvan a operar cumpliendo los lineamientos para evitar ser clausurados y así poder seguir llevando el sustento a casa.

"No hay que relajar las medidas para que haya una reactivación responsable, cuidar todas estas medidas y que la autoridad estatal respete la activación económica... Existen diferencias, pero todos nos debemos de unir, tenemos que velar para que no se presente una crisis económica que pueda sobrepasar la crisis de salud que estamos viviendo en Nuevo León", mencionó el diputado.

Al ser Nuevo León un estado completamente industrial, se tiene que actuar de forma distinta a los lineamientos que tienen otras entidades federativas en el país.

"Creo que aquí podemos hacer la diferencia respecto al resto del país, Nuevo León no puede tener los mismos acuerdos que se tomen en el resto del territorio nacional somos un Estado con una actividad muy diferente a otros", afirmó el priista.