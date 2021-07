Exigen padres de familia y ONG´s regreso a clases presenciales ¡Ya!

Monterrey, Nuevo León.- Padres de familia y Organización No Gubernamentales realizan un enérgico llamado para que el arranque del siguiente período escolar sea con clases presenciales, pues acusan que los niños tienen retraso educativo, y el 70% de los papás ya quiere que las clases sean en las aulas.

Además, afirman que es imprescindible definir esto antes de que concluya el actual ciclo y las autoridades escolares y los maestros se vayan de vacaciones.

Este viernes 9 de julio concluye el ciclo escolar 2020-2021 por lo que crece la presión de asociaciones de padres de familia, ONG´s y cámaras empresariales para que con la definición también se presente un plan de reapertura de aulas.

Sandrine Molinard, directora del Consejo Cívico de Nuevo León, organismo de inspiración empresarial, señaló que junto con otros 72 organismos como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos Asociación Civil (CADHAC) y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) conformaron en febrero el colectivo Niñez Esencial para apoyar el regreso a clases.

Molinard dijo que el retorno es urgente, porque tienen estudios que demuestran que por cada año de suspensión de clases presenciales, los niños presentarán un retraso educativo de dos años. Además, advirtió que, de no hacerlo, 50,000 menores están en riesgo de abandonar la escuela.

Dicho colectivo arrancó la recolección de firmas para que se respete el derecho de los niños a la educación.

Hasta el momento llevan 7,200 rúbricas de apoyo tanto físicas como virtuales en la página www.niñezesencial.org

"Hemos pedido que se haga un plan de regreso a las aulas, seguro, ordenado, que permita que haya una claridad también para todos los actores para un regreso a las clases, nosotros solicitamos que se hicieran pilotos desde antes, desde el mes de febrero y marzo, cosa que no ha sucedido.

"Las firmas se lanzaron a finales de marzo o abril y a la fecha ya somos más de 7,200 personas que han firmado, no solamente estamos recabando firmas, tenemos datos de contacto de cada uno, porque la idea es poderlos contactar y mantenerlos informados de los avances", indicó Molinard.

Por su parte, Regina Garza, de la Organización no Gubernamental Abre Mi Escuela, dijo que entre los padres de familia reina la confusión, porque el estado ha enviado mensajes contradictorios y poco claros.

Actualmente, puntualizó, los papás ven abiertas algunas escuelas, pero es sólo para actividades administrativas y ahora para cursos de verano.

"Queremos, primero, esa certeza; en segundo lugar que se considere no sólo a primarias y secundarias, sino también a preescolar, porque preescolar ha sido una de las etapas que más dañada ha sido por no tener la educación presenciales, son los que menos aguantan el tiempo en línea o en pantalla, los que más necesitan estar con la maestra con actividades muy dedicadas de motricidad", afirmó Garza.

Y es que el pasado 18 de junio, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez, anunció la apertura de aulas, pero sólo de colegios privados y de 25 municipios rurales, pero para actividades limitadas, no para clases en forma.

Ese mismo día, dijo que si acaso posiblemente el 30 de agosto se reanuden las actividades en las aulas, pero lo condicionó a que Nuevo León esté en semáforo en verde; actualmente se está en amarillo.

Regina Garza, de la ONG Abre Mi Escuela aseguró que para principios del mes de agosto convocarán a una marcha para exigir certeza en el retorno a las aulas.

"No hemos visto ningún trabajo por parte del gobierno, entre más se tarden en hacerlo más se está postergando el regreso, hay escuelas que no están listas, y las que sí están listas no den esa fecha, esa certeza de regreso", finalizó.