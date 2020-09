Exigen cambiar 'reglas'

NUEVO LEÓN.- Familias afectadas por las restricciones contra niños y adultos mayores ya han hartado a la población y surgen voces que demandan cambiar las reglas, pues perjudica la convivencia familiar.

Modificar las medidas sanitarias es urgente porque los papás dicen que es desesperante que a sus niños ni siquiera se les permita entrar al cine, como ocurre con Evelyn quien es madre de una niña de 8 años.

Esta madre, vecina del municipio de Guadalupe fue con su hija al cine, ilusionada con pasar un rato juntas, pero les dijeron que los niños están "vetados"por el estado.

"Nosotros tenemos entendido que ya hay medidas de seguridad como los cines, en el cual ya hay espacios para poder estar con sana distancia, vemos que hay gel, su tapete, pero resulta que no, que no es permitido todavía", dijo Evelyn.

Además del caso de ellas, se han cometido injusticias como le ocurrió a Laura Heredia, vecina del municipio de San Pedro.

La sampetrina dice que su hija tiene 13 años, pero aparenta menos y no la dejaron pasar a una tienda departamental.

"Estoy de acuerdo protejan a los más vulnerables, lo único es que acá el criterio de la persona que estaba ahí en la entrada sí fue diferente, porque yo tuve que llegar ahí por necesidad, ya no alcancé a dejar a la niña y no me dejaron pasar con ella", señaló.