Piden regidores más atención a arboles que se han plantado en San Pedro

San Pedro.- Los regidores de San Pedro cuestionaron la tala de árboles que se ha estado llevado en el municipio de San Pedro y asimismo pidieron se preste más atención y se dé mantenimiento a los nuevos árboles que se están plantando.

"Llevo tiempo pidiendo los permiso de tala de esos árboles, no me ha llegado, aquí la cuestión es que de algunos estoy segurísima que estaban mal pero otros no, entonces es buen importante, es nuestro medio ambiente y hay que cuidarlo.

"En avenida Roble plantaron la semana pasada y ya están secos, al igual que aquí en Prados de La Sierra, la a cuestión hay que saber cómo plantarlos y cómo quitarlos porque hay árboles que crecen muy grandes y van a levantar la banqueta es importante tomar en cuenta estas consideraciones", comentó la regidora Marcela Dieck.

Por su parte, el regidor Ernesto Chapa indicó aunque si había algunos árboles muertos en Calzada no todos estaban así, por lo que dijo hay que analizar bien cuáles sí se deben retirar.

"Creo que la razón principal es que estaban estorbando el proyecto de cableado subterráneo, pero hay que analizar y ver cómo se están retirando porque esa fue una tala indiscriminada a árboles buenos estaban en un ámbito todavía de tamaño rescatable", mencionó el regidor.

Agregó que se debe tener un programa de mantenimiento para lo que se vaya a sembrar para saber cómo se va a alimentar.

Por su parte, la regidora Karla Flores, indicó que los vecinos le señalaron sobre arboles que fueron plantados hace pocos días en Montefalco y Alfonso Reyes pero que ya se secaron, por lo que coincidió que debería haber un plan de mantenimiento.

"Hay que ver qué movimiento podemos hacer porque estamos poniendo y poniendo árboles pero todo tiene una logística.

"Si estoy poniendo árboles, ¿qué pipa va a pasar a regarlos? o ¿cómo va a ser la logística de poner tantos árboles donde no estaban y que se están muriendo?", indicó la regidora.

La regidora Venecia Guzmán señaló que en Calzada se plantaron árboles sicómoros, que son una especie que es apropiada para las banquetas y que los que se talaron fue porque ya estaban muy dañados.

"En los recorridos se vieron los árboles que se talaron tenían mucho cemento en la parte de abajo, eran unos encinos que llevaban ahí mucho tiempo, dicen los expertos que esos árboles ya se tenían que retirar, con el compromiso de renovar los árboles", comentó.