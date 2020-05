Piden protocolos para funcionamiento de guarderías 

NUEVO LEÓN.- La incertidumbre por saber que hacer invadió a las propietarias de guarderías infantiles en el estado, dado que mientras el gobierno Federal emite ciertas medidas para su reapertura, el estado emite otras distintas, generando confusión.

Por ello, la diputada del PAN, Claudia Caballero, dijo que las diputadas locales y federales presentarán un escrito al gobernador para que se determinen los protocolos necesarios y se garantice el trabajo de padres y madres de familia que, al no poder acudir a sus trabajos por cuidar a sus hijos, no sean despedidos.

Cabe mencionar que la legisladora, señaló que un grupo de guarderías privadas comenzaran sus labores el 1 de junio con su propio protocolo, realizado entre ellas procurando la salud y bienestar de los menores.

"Hay varios grupos de mamás que nos preguntan, ¿qué vamos a hacer?, ¿Quién nos va a garantizar que no me corre la empresa?, ¿quién me va a garantizar el sustento que yo tengo que dar a mi familia?, entonces queremos realmente un plan de acción por parte del gobierno, que vamos a hacer con esos nomás que requieren y que no tienen para pagar una guardería privada y también como van a estar funcionando las guarderías privadas, como ya lo dije hay un grupo de mamás dueñas de guarderías que están preocupadas por la salud de los niños y la salud de las maestras, ellas están armando su propio protocolo y reitero la falta de protocolos en este tema es visible", dijo la legisladora.