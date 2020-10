'Hablé con López Gatell para que me mandara más vacunas a NL'

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que ya sostiene pláticas con el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, a fin de que se autoricen más vacunas contra la influenza para Nuevo León.

En rueda diaria de actualización por el Covid-19, Manuel de la O Cavazos señaló que se espera una respuesta favorable por parte de la federación, con lo que se incrementen las dosis, pues se pretende llegar a toda la población.

"Ayer hablé con el doctor Hugo López Gatell, para que me mandara más vacunas a Nuevo León, porque los nuevoleoenses necesitamos más vacunas, me dijo que me iba a ayudar"

"No me ha dicho un número exacto pero esperamos que sea significativo", expresó.

El funcionario resaltó que pese a que no se cuente con el apoyo, el Estado seguirá buscando más vacunas además del millón 500 mil que se destinaron para la entidad.

Hasta el momento dijo, que se han aplicado un total de 85 mil dosis.