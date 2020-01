A dos meses de que fuera asesinada Abril Pérez Sagaon, las investigaciones del caso simplemente no han avanzado, no hay detenidos y el principal sospechoso sigue aún prófugo de la justicia, esto a pesar de que Piden justicia familiares de Abril Pérez

A dos meses de que fuera asesinada Abril Pérez Sagaon, las investigaciones del caso simplemente no han avanzado, no hay detenidos y el principal sospechoso sigue aún prófugo de la justicia, esto a pesar de que existe una supuesta orden hacia la interpol para detenerlo.

Javier Pérez Sagaon hermano de Abril, informó que a dos meses nada se sabe de las personas que asesinaron a su hermana en la ciudad de México porque la fiscalía aún no cuenta con avances, estando la averiguación como al principio, y en cuanto a Carlos García el ex esposo de Abril y que presuntamente se encuentra en la ciudad de San Diego California, sigue sin ser detenido.

"Son dos meses del asesinato de mi hermana y a la fecha no tenemos ningún indiciado y ningún culpable que esté pagando alguna pena o que haya sido señalado, las autoridades han sido muy parcas, recordemos que hay dos temas, uno es el intento de feminicidio que después un juez clasificó o reclasificó como violencia familiar y esto viene derivado del intento de feminicidio el día 4 de enero y el otro es el feminicidio el 25 de noviembre, en el caso del intento de feminicidio han hecho lo propio para darle mayor celeridad, sin embargo pues todavía no se ha girado las órdenes de extradición, eso es lo que nos preocupa por parte de la fiscalía general de la república, si la procuraduría de la ciudad de México ya entrego todo, no entendemos porque no han salido las ordenes de extradición". Informo Javier Pérez.

Dijo además que por el homicidio no hay algún detenido por el caso y las autoridades han guardado mucho hermetismo, y aunque reunieron con las autoridades, los avances no han sido del todo satisfactorio para la familia.

Los hijos del Abril están ahora bajo la tutela de su familia, recibiendo tratamiento psicológico y cuidando de la información que reciben sobre el caso de su madre.

una supuesta orden hacia la interpol para detenerlo.

Javier Pérez Sagaon hermano de Abril, informó que a dos meses nada se sabe de las personas que asesinaron a su hermana en la ciudad de México porque la fiscalía aún no cuenta con avances, estando la averiguación como al principio, y en cuanto a Carlos García el ex esposo de Abril y que presuntamente se encuentra en la ciudad de San Diego California, sigue sin ser detenido.

"Son dos meses del asesinato de mi hermana y a la fecha no tenemos ningún indiciado y ningún culpable que esté pagando alguna pena o que haya sido señalado, las autoridades han sido muy parcas, recordemos que hay dos temas, uno es el intento de feminicidio que después un juez clasificó o reclasificó como violencia familiar y esto viene derivado del intento de feminicidio el día 4 de enero y el otro es el feminicidio el 25 de noviembre, en el caso del intento de feminicidio han hecho lo propio para darle mayor celeridad, sin embargo pues todavía no se ha girado las órdenes de extradición, eso es lo que nos preocupa por parte de la fiscalía general de la república, si la procuraduría de la ciudad de México ya entrego todo, no entendemos porque no han salido las ordenes de extradición". Informo Javier Pérez.

Dijo además que por el homicidio no hay algún detenido por el caso y las autoridades han guardado mucho hermetismo, y aunque reunieron con las autoridades, los avances no han sido del todo satisfactorio para la familia.

Los hijos del Abril están ahora bajo la tutela de su familia, recibiendo tratamiento psicológico y cuidando de la información que reciben sobre el caso de su madre.