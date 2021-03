Piden a gobierno del estado y federal que se incluya a los niños en reactivación económica

Al argumentar que perdura el riesgo de deserción escolar y retroceso educativo, el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó entregar un exhorto dirigido al gobierno federal y al estatal a que se incluya a los niños en el plan de activación económica.

La diputada del PRI, Alejandra Lara Maiz, expuso en su Punto de Acuerdo que los secretarios de Salud deben buscar acciones concretas, buscar alternativas y formas de adecuar espacios para los niños.

Lara Maiz manifestó que se debe trabajar también en los protocolos para el regreso a clases, ya que tanto padres de familia, como el personal de las instituciones educativas públicas y privadas enfrentan grandes retos para lograr que los menores aprendan.

La priísta dijo que los niños no se deben excluir de la sociedad para que no se vulneren sus derechos.

Hoy levantamos la voz por las niñas, niños y adolescentes que no pueden asistir a las aulas, ir a los parques, salir a los lugares de esparcimiento y diversión; no es justo que los adultos sí tengamos la oportunidad de salir a disfrutar de estos lugares y nuestros niños no.