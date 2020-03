Piden destitución de Secretaria de Educación a través de portal

Tras resaltar que la falta de atención a los niños de altas capacidades intelectuales es un "discriminación", una madre de los ´niños genio´ del Centro de Alto Rendimiento Académico (CARA), inició la petición de firmas para la destitución de la Secretaria de Educación, María de los Ángeles Erisúrriz.

Desde el 27 de febrero, El Horizonte publicó que los padres de los pequeños emprendieron una lucha para que se les respete la currícula de estudios que llevaban, pues denunciaron que la Secretaría de Educación hizo cambios con los que planea convertirlos en una ´escuela regular´.

La petición fue realizada por Marely González, desde hace dos semanas en el portal change.org donde destacó que la titular de la dependencia no ha dado buenos resultados académicos ni brinda educación de calidad en los planteles.

Así mismo menciona que además de dejar caer el CARA, se observa el descuido por Erisúrriz en otras escuelas públicas con lo que ´pisotea´ los derechos humanos de los niños.

"Los niños del Estado de Nuevo León no están recibiendo educación de calidad, el estado no da buenos resultados académicos, los niños de altas capacidades intelectuales están siendo discriminados, el centro de alto rendimiento académico, así como otras escuelas públicas están en las peores condiciones, no nos dejan crecer, la educación en Nuevo León está siendo destruida y los derechos humanos de los niños pisoteados", se lee en la petición.

Posteriormente, resalta que los menores que se encuentran en este plantes cuentan con capacidades distintas a los de otras escuelas y antes de estar en el CARA fueron maltratados en otras escuelas.

"Los niños del centro de alto rendimiento académico son niños con altas capacidades que no encuentran lugar en otra escuela, que hasta antes de llegar ahí, eran niños castigados, mal diagnosticados, algunos con tratamientos, psicólogos, con altos índices de reportes y hasta deserción escolar, encontraron más que una escuela", concretó.