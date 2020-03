Piden atender falta de medicamentos

Padres de familia con pequeños que luchan contra el cáncer, organismos civiles y miembros del PRD se manifestaron a las afueras de la Clínica 25 del IMSS para denunciar el desabasto de medicamentos, pero también para sumarse a la campaña Yo te defiendo, con la que buscan conseguir las medicinas mediante amparos.

El consejero nacional de ese partido, Aníbal Garza, dijo que desde mayo de 2019 lanzaron el proyecto mediante el cual en Nuevo León se han tramitado cuatro amparos en beneficio de 60 pacientes.

"Con estos amparos se ha logrado que las autoridades les den los medicamentos, en caso de que no se los den, hay repercusiones legales, penales contra el instituto, y decir que ya basta, no queremos más fallecidos por la falta de medicamentos", enfatizó Garza.

Nora Martínez, madre de Josué Omar, quien padece leucemia linfoblástica aguda, mencionó que su hijo había estado estable, pero tuvo una recaída en septiembre y ha batallado con el abasto de fármacos, lo que no ha permitido que sea candidato para un trasplante de médula.

"Es triste. Hace 15 días estuve en mi unidad y no lo podían canalizar porque no había ni gasas, le ha estado faltando L-Asparaginasa, vincristina, cardioxane, diferentes tipos de quimioterapias que hacen falta.

"Hay veces que nos los donan y otras los tenemos que comprar por nuestra cuenta, hay fundaciones que nos apoyan, pero son cientos de niños, nos dicen que no hay medicamentos y es mucha la importancia porque hay muchos niños que fallecen, que no tienen la culpa de estar enfermos", apuntó la madre de familia.

Al respecto, Aliber Rodríguez, dirigente estatal del PRD, señaló que más que una acción partidista se trata de un programa social al criticar que las autoridades no han actuado a la altura de las necesidades del país.

"No podemos estar en campaña los 365 días del año por seis años, ahí están las personas sufriendo y el gobierno no tiene la solución ni la anda buscando, hay muchas necesidades, pero esta es una prioridad es una acción social ante estos niños que pueden tener una solución, pero el gobierno no se las da", indicó.

Afirma IMSS que abasto está asegurado

Luego de que un grupo de padres de niños que luchan contra el cáncer denunciara en las afueras de la Clínica 25 del IMSS el desabasto de medicamentos para este padecimiento, el instituto, a través de un comunicado, afirmó que las distintas unidades en el estado de NL sí cuentan con dichos fármacos.

"De acuerdo con el director de la UMAE 25, José María Sepúlveda, está regularizado el suministro de medicamentos para pacientes con diagnóstico de cáncer", indica el comunicado.

Con respecto a los medicamentos señalados entre los manifestantes, asegura que estos sí se encuentran en existencia.

"Se cuenta con el inventario suficiente de vincristina, metotrexato, ciclofosfamida y cardioxan, entre otros, para atender a sus pacientes oncológicos", agrega la misiva.

En el comunicado, las autoridades del instituto señalan además que algunas de las personas que se manifestaron no han sido identificados como pacientes de esa unidad médica.

Cabe señalar que, dentro de las personas que hoy se manifestaron en sus instalaciones, no se identifica a tres de ellos como pacientes de la institución.

Señalan además que mantienen abiertos sus canales de comunicación para escuchar las demandas de los padres de familia directamente en las distintas unidades médicas.

"El IMSS refrenda su compromiso de brindar atención médica oportuna y de calidad a todas y todos sus derechohabientes, especialmente para los más pequeños de sus afiliados", concluye la misiva.