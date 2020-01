Piden ambientalistas crear una secretaría del medio ambiente

Ambientalistas de Nuevo León se reunieron con integrantes de movimiento ciudadano para pedir su apoyo en la creación de una Secretaría del Medio ambiente, ya que al parecer el Gobierno no tiene un interés al contar solo con una subsecretaría que no tiene recursos propios.

Diputados locales, federales y senadores de Movimiento Ciudadano, se reunieron para conocer los detalles de la agenda ambiental que fue presentada por los integrantes de las organizaciones no gubernamentales en materia de la calidad del aire, del cuidado y conservación del agua, entre otros puntos relevantes.

Los funcionarios y militantes de movimiento ciudadanos firmaron los acuerdos en donde se espera que se dé continuidad a la labor en pro del medio ambiente que se ha venido haciendo por esta corriente política.

"Son muchas cosas que hay que lograr por eso era muy importante el esfuerzo de que dirigencia, legisladores federales y locales, juntos suscribirnos, sin intereses de por medio, sin excusas". Explicó el senador Samuel García.

Señaló además que hoy en día el tema del medio ambiente ya superó corrupción en Nuevo León, porque no hay presupuesto y los funcionarios no están haciendo las reformas ni las leyes suficientes y que lo más ridículo es que no se tiene una Secretaría del Medio Ambiente.

"El tema más importante que ahorita tiene Nuevo León está degradado a una subsecretaría sin personal y muy poquitas facultades tiene, de ese tamaño es la desigualdad y la desimportancia que le hemos dado al tema del medio ambiente, por supuesto, uno de los temas que queremos llevar y aparte sumar a su bandera a su batería de propuestas es sin duda que se crea por son una Secretaría del Medio Ambiente". Dijo el funcionario federal.

Manifestó que secretaría debe tener autonomía y debe ser apolítica pero sobre todo que pueda resolver todos los problemas del aire en Nuevo León.