Piden acción de autoridades durante protesta por la Huasteca

Lo que sería una protesta pacífica por La Huasteca y poner freno a la depredación al interior del Parque Nacional Cumbres de Monterrey culminó en una confrontación verbal entre habitantes de ejidos y representantes del colectivo Unidos por La Huasteca.

Ello ante la polémica por los desmontes y el eventual desarrollo Valle de Reyes, donde tras el arranque de la manifestación dónde con carteles de "fuera Ramón Abarca de la Huasteca y sus funcionarios corruptos" los ciudadanos que convocaron a la protesta exigieron la publicación de un plan de manejo del parque.

Ante ello, habitantes de la comunidad El Potrero aseguraron que hay tierras particulares de los ejidatarios otorgados en reserva de crecimiento desde 1930.

Sostuvieron que ha habido desalojo de otras comunidades por lo que pidieron que autoridades se presenten y señalen que no tendrán afectaciones en sus propiedades, señaló Jorge Cantú representante ejidal.

En contraste representantes civiles de la ONG señalaron que se debe de evitar la deforestación y daños al medio ambiente con las eventuales construcciones, aunado a que pudiera quedar un área urbanizada como sucede actualmente con Chipinque.

Ileana Reyna de Unidos por Santa Catarina señaló que los daños a los mantos acuíferos, al ecosistema y la falta de un plan de manejo debe ser prioritario.

"Vamos a recabar firmas y a entregarlas al señor Presidente por que resulta que el alcalde no tiene tiempo o no se da cuenta, no es para el importante y en Santa Catarina nos está invadiendo la contaminación, también se dice que están involucrados personajes de alto nivel político y las autoridades federales son las que deben intervenir y poner orden con los que están involucrados", añadió la activista.

"Por algo tenemos que empezar el agua sale de aquí de la Huasteca dónde está el agua más limpia, tenemos que retomar ese punto, si empiezan a devastar y a construir se va a terminar el agua limpia de los mantos friáticos", señaló Juan Díaz vecino de Santa Catarina.

Por su parte, los habitantes del ejido El Potrero, sostuvieron que son mentiras los desmontes en la zona, ya que solo se han hecho caminos y que no quieren construir edificios sino dar predios a sus hijos como es su derecho.

En la protesta estuvo presente Teresa Martínez, suegra del Gobernador, Jaime Rodríguez, quien también es exregidora y excandidata de Santa Catarina.