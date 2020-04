La Secretaría de Salud exhortó a denunciar la venta de supuestas pruebas que diagnostican la enfermedad así como no hacer caso de fake news

Pide SSNL no comprar pruebas de Covid-19 que no están avaladas

Monterrey.- Manuel de la O Cavazos, Secretario de Salud del Estado, solicitó a la ciudadanía no creer en las pruebas que se comercializan a través de las redes sociales.

Lo anterior, después que El Horizonte diera a conocer que en páginas de Facebook hay usuarios que venden pruebas que garantizan la detección de coronavirus, incluso manejan distribución al mayoreo.

No obstante, este sábado el titular de la dependencia exhortó a la población a no comprar estos artículos pues dijo que no sirven y carecen de validez oficial.

De la O pidió además que se denuncien a estos sitios para evitar que se engañe a la ciudadanía y solicitó también no hacer caso de las fake news.