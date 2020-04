Pide Salud evitar comprar pruebas de coronavirus

La Secretaría de Salud de Nuevo León exhortó a la población a no comprar las pruebas de COVID-19 que se comercializan a través de redes sociales, ya que estas, aseguró, no sirven y no cuentan con el aval de una autoridad oficial.

El llamado fue hecho por el titular de la dependencia, Manuel de la O Cavazos, luego de que El Horizonte publicó que en Internet algunas personas están haciendo su "agosto" con la venta de supuestos exámenes que diagnostican el coronavirus.

Tales instrumentos se observaron en grupos de Facebook que se dedican a la comercialización de diversos productos, y en los cuales se asegura que se lleva sólo unos minutos saber si se tiene o no la enfermedad.

"No es correcto realizarse pruebas que no están avaladas por la Secretaría de Salud, existen múltiples tipos de prueba, hay muchas que no son confiables, que no sirven, que no tienen la validez o un sustento científico.

"Yo recomiendo a la población hacerse pruebas confiables, el estado tiene pruebas suficientes para hacer a aquellas personas que tienen síntomas", apuntó.

Además pidió que se denuncien estos sitios para evitar que se engañe a la ciudadanía, y solicitó también no hacer caso de las "fake news".

"No hagan caso de las noticias falsas, de las redes sociales que a veces tienen información negativa que eso nos emproblema seriamente", subrayó el funcionario.

Así mismo exhortó a hacer las denuncias correspondientes de las personas que circulan esta información por dichos medios para evitar que se siga lucrando con esta enfermedad.

El Horizonte documentó que a pesar de que las autoridades han repetido que las únicas pruebas confiables de COVID-19 son las que aplican dependencias de salud y laboratorios privados de reconocimiento oficial, en redes sociales se ha desatado un mercado negro de dichas pruebas.