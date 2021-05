Pide Movimiento Ciudadano que AMLO no influya en elección de Nuevo León

Monterrey.- Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) diera a conocer que están investigando los presuntos actos ilícitos electorales en la campaña del candidato a gobernador Samuel García; Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, pidió al presidente de la República sacar las manos de la elección.

En una rueda de prensa convocada en la sede estatal del partido, el líder nacional emecista calificó como "perversión política" la notificación de la Fiscalía.

No hay nada que no sea la perversión política que impida que Samuel sea Gobernador. AMLO es muy mañoso, es político de plaza pública; cree que gobernar es hablar y este país requiere ser gobernado. Le pedimos a AMLO que saque las manos de esta elección y que asuma su responsabilidad de presidente de la República... que abandone la mezquindad", expresó Delgado.

Por su parte, Samuel García dijo desconocer las acusaciones en su contra por parte de la FGR y de la Unidad de Investigación Financiera (UIF)

Son carpetas que no conozco, no conocemos. No he sido notificado de nada. Quiero pedir a la FEPADE, a las autoridades que saquen a mi familia de esto, que saquen a Mariana, mi esposa, de esto, al papá de Mariana de esto", apuntó al candidato.