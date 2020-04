Pide Morena, unidad, transparencia y apoyo a los ciudadanos

Los diputados locales de Morena en conjunto con la presidenta del partido en el estado Bertha Puga, hicieron un llamado a la unidad en este tiempo de pandemia que se vive en el país, por lo que pidieron a todos los niveles de gobierno dejar atrás las divisiones y los oportunismos políticos para trabajar por el bien de los ciudadanos.

A tan solo algunos días de decretar la Fase 3, los diputados junto a su dirigente estatal, dijeron que ante la cuestión de recursos destinado para el combate a esta enfermedad debe haber transparencia, por lo que hacen un llamado a no caer en actos de corrupción al respecto.

"No es tiempo de divisiones, oportunismo ni mezquindad, Cualquier acto de irresponsabilidad u oportunismo político, se transforma en criminal ante un circunstanciado como la que vivimos. Reiteramos nuestro llamado al gobierno estatal, a los partidos, a la Iniciativa Privada y a la sociedad entera a que cerremos filas y unidos enfrentemos el flagelo del Covid19", dijo Puga.

La dirigente estatal comentó que Nuevo León ha recibido de la federación y por adelantado $592,613,859.00 pesos que corresponden al gasto de salud hasta el mes de junio y $88,727,506.00 pesos del Fondo de Protección de Gastos Catastróficos, entregados el pasado 25 de marzo, esto a pesar de no haberse sumado al INSABI.

"Es importante que las autoridades se despojen de ambiciones personales que se concreten y que cumplan con su responsabilidad y cuiden el recurso... morena siempre se ha pronunciado por un gobierno transparente, que rinda cuentas y que priorice el recursos que es de todas y todos", explicó la dirigente.

Agregó, Ramiro González, coordinador de Morena en el Congreso, que se estableció en el decreto que se le otorgó al estado que por mes rendirían cuentas al respecto de los recursos.

"Si quedó en el decreto de hecho al mes, que ya esta por vencerse en estos días, al mes el tesorero del estado quedó que el recurso que se haya gastado, cómo se gastó, en que se gasto e inclusive nosotros vamos a exigir a que proveedor se le dio", puntualizó.

También comentaron que estarán atentos de aquellos funcionarios o "aprovechados" que utilizan la situación para sacar raja política, por lo que podrían presentar denuncias al respecto.

"Primero vamos a estar pendientes del gasto que se va hacer, pero en estos momentos no veo como alguien tenga la conciencia y el corazón para robarse el dinero en esta contingencia, quitarle el dinero a la gente que menos tiene para hacer otras cosas, no veo a ningún político que tenga ese corazón, los exhortaría a que no fuera así a los alcaldes les pido que transparenten sus cosas, al gobierno del estado que transparente y haga las compras correctas", explicó.

"No solo a los políticos también a quienes abusan de los precios como la canasta básica es traicionar al pueblo, no se vale hacer negocio ahorita ni con cubrebocas, huevo ni productos de la canasta básica porque la gente no los sostiene, esto no puede ser... ante el titular de Profeco hemos hecho el llamado para que se hagan los rondines y se castigue en este momento a quienes aumentan el precio", comentó Luis Armando Torres.