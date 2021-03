Pide Larrazábal presionar para cambiar Pacto Fiscal

El candidato señaló que el estado no está recibiendo lo que merece, y principalmente destacó que en 10 diez años no se ha registrado inversión en hospitales.

Durante uno de sus eventos, el candidato del PAN a la gubernatura, Fernando Larrazábal, hizo un llamado a presionar para que se cambie el Pacto Fiscal, pues, dijo, que Nuevo León no está recibiendo lo que merece.

Esto, luego de señalar que no existen recursos para combatir los incendios en la sierra; no se ha registrado inversión en hospitales los últimos 10 años y no se han resuelto los problemas de movilidad en el estado.

No hay recursos establecidos para poder contestar y responder a un desastre natural, porque lo es... no es posible que el estado de Nuevo León no tengamos suficientes hospitales, no es posible que al seguro social le valga gorro. Así, literal, le vale gorro. Hay que presionar que el pacto fiscal cambie, tiene que cambiar ese pacto fiscal, porque nuevo león no merece ser atendido como está siendo, mencionó el candidato.

Ante ello, también señaló que el próximo gobierno deberá contratar un seguro que vale más de 250 millones de pesos, para enmendar el grave error de desaparecer el FONDEN.

En el caso del Seguro Social, agregó que el estado está siendo maltratado, pues dijo que aportan 30 mil millones al año en cuotas obrero patronales y no se ha invertido en un solo hospital en los últimos 10 años.

"No invierten un peso desde hace 10 años en clínicas, por eso es exigir al gobierno que respete, ir y pedir", mencionó el candidato.