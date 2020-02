Pide diputado integrar a las compañías telefónicas en la Alerta Amber

Esto debido a que no esta funcionando de manera correcta esta alerta, por lo que están exigiendo a la Fiscalía General de la República como a la Secretaría de Seguridad Pública Nacional para mejorar los protocolos de búsqueda de menores

Debido a que los protocolos de búsqueda en la Alerta Amber no están funcionado de manera correcta, se deben integrar a la compañías telefónicas celulares dentro de las modificaciones que se tienen que hacer, para localizar de manera rápida a los menores que se pierden o son sustraídos de algún lugar.

Martín López Cisneros diputado federal del Partido Acción Nacional informó que a la próxima semana se va a presentar esta iniciativa ante el Congreso de la Unión, ya que es una buena medida que pueda ser aceptada y pueda permitir la localización de menores.

"Esta medida que estamos proponiendo, es una medida a nivel nacional y vemos que no existe buen trabajo por parte de las autoridades, en mucho de los casos hay negligencia, se tardan hasta 4 días en algunos casos que se pueda presentar esta alerta y las consecuencias de los casos ahí está, queremos que se involucre a la ciudadanía en muchos de los casos, la localización de los menores es por la colaboración de los mismos ciudadanos y no por parte de la autoridad, por ese queremos involucrar a las compañías telefónicas ya que se puede mandar un mensaje escrito donde se presenten la situación del extravío o sustracción de menores y también que se cuente con los datos de que estatura es el menor, como va vestido para la pronta localización del mismo". Informó López Cisneros.

Dijo que lo que están buscando es que se haga un convenio con las compañías telefónicas como se hacer en otros países de manera gratuita por parte de las compañías ya que el resultado es bastante exitoso.

Señalo que van a invitar la próxima semana a los diputados de otros partidos, para que se unan a esta campaña, ya que a situación es grave y debe de ser atendida, ya que no solo le compete a la autoridad la búsqueda y localización si no también a los propios ciudadanos, y a los propios afectados en su momento.

" Desgraciadamente no existe un protocolo, no existe una coordinación entre los tres entes de gobierno, municipal, estatal y federal, yo creo que con este tipo de medidas vendría a resolver en gran medida este tipo de problemáticas, no podemos estar atenidos a los ciudadanos solamente a la autoridad, yo creo que existe muy buena colaboración parte de los ciudadanos y en este momento tenemos que aprovecharlo" informo López Cisneros.

Manifestó que no hace falta modificar alguna ley ya que este tipo de acciones es muy simple y tendría que ser un acuerdo o un convenio administrativo, puesto que no se requiere la modificación de alguna ley, ya que lo que se requiere es la voluntad y la disposición de las autoridades y es lo que se está exhortando y exigiendo.