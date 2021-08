Pide Arzobispo llevar dialogo respetuoso ante decisión de regreso a clases presenciales

Monterrey.- A pocos días de regresar a clases presenciales y ante las diferentes posturas que existen ante la decisión de volver o continuar en línea por parte de los padres de familia, maestros e instituciones; el Arzobispo de Monterrey hizo un llamado a llevar un dialogo respetuoso para poder tomar la mejor decisión.

Pues dijo, la decisión que se tome deberá tener principalmente un beneficio para los alumnos quienes se han visto afectados de manera física y emocional.

Asimismo, señaló que la decisión de algunos padres que deseen continuar en línea o regresar a presencial debe ser escuchadas y respetadas pues dijo todos tienen razones muy válidas.

El pasado jueves, el estado anunció que sí volverán a clases presenciales en el ciclo escolar 2021-2022, sin embargo, se dejará a criterio de padres y maestros, esto si logran ponerse de acuerdo.

Ante ello, el Arzobispo reiteró en que la decisión debe tomarse de forma conciliadora y evitar conflictos.

"No es momento para que la discusión que debe realizarse de forma conciliadora se convierta en un conflicto que... es importante no buscar generalizar, y en esta circunstancia en particular es necesario que se busquen alternativas viables en las que libremente se opte por aquella que más convenga a los pensamientos y necesidades de cada familia", agregó.