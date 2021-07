Pianistas de la UANL trascienden a nivel mundial

A pesar de la pandemia y que los formatos de concursos de piano fueron virtuales, Marien Femerling, Miranda Lemoine, Bárbara Prado y Jorge Ángel Rodríguez, alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, han ganado múltiples premios en tres continentes.

Los estudiantes de piano de la Facultad de Música (FAMUS), bajo la guía de la doctora Antonina Dragan, se alzan con primeros lugares y reconocimientos en concursos de piano celebrados en Ucrania, Bulgaria, Israel, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Reino Unido y en México.

Marien Femerling

Obtuvo el primer lugar en los concursos San Francisco International Piano Competition, Best Debussy Performance en Londres, International Competition en Bulgaria, Classical Music International Competition en Atlanta, y Jóvenes Virtuosos en Monterrey. También obtuvo reconocimientos en París, Israel, Londres, Toronto; y fue becada para el curso de verano en la Manhattan School of Music, de Nueva York.

Miranda Lemoine

Ostenta el primer lugar del Concurso Internacional de Piano de Ucrania, en el Great Composers Competition en categoría The Music of America de Londres, Reino Unido; International Art Festival Star Surf de Bulgaria, y Great Composers Competition de Londres, Reino Unido.

También destacó en competencias de Israel, Reino Unido, París y Rusia.

Bárbara Prado

Entre los logros de la estudiante de la UANL están el Grand Prix en el Concurso Stars Take The Stage en Ucrania, y los primeros lugares en los concursos International Art Festival Star Surf, en Bulgaria; Gates of Hope, de Israel; Rocky Mountain International Music Competition, de Canadá, y Jóvenes Virtuosos 2020 en México.

Jorge Ángel Rodríguez

Conquistó dos primeros lugares en los concursos Stars Take The Stage, en Ucrania y en el International Art Festival Star Surf en Bulgaria, también logró segundos lugares en el concurso Great Composers Competition de Reino Unido y la categoría Rising Talents of America en el concurso Great Composers Competition en Londres, así como un tercer lugar en Gates of Hope de Israel.