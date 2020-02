Permisos para La Sierrita en Chipinque ya están caducos: Federico Fernández

Luego de que el sábado, abogados de la empresa "Desarrollo Inmobiliario La Sierrita" declararon que no sólo tienen factibilidad del estado para construir casas sino también un zoológico, un parque recreativo y hasta un hotel en Chipinque, el litigante Federico Fernández aseveró que esos permisos están vencidos.

Abundó que dichas autorizaciones ya están caducos, porque Ley de Desarrollo Urbano publicada el 8 de febrero del 1991 decretó que lo expedido con anterioridad sólo tenía un año de vigencia.

"La Ley del 91 establecía que prescriban los permisos al año de no usarse. La factibilidad que hayan tenido en el estado en 1980 caducó porque en 1991 entró en vigor la Ley de Desarrollo Urbano que establecía que todas las autorizaciones si no se hacía el trámite consecuente en un año dejaban de tener vigor".

"Entonces esto es por ministerio de ley, simplemente si ellos no tienen las autorizaciones del fraccionamiento para reurbanizar, aparte tenían que haberla ejercido, pero no es así, antes tenían una factibilidad vieja de desarrollo urbano, estuvo vigente en su momento pero ya no", mencionó el abogado Federico Fernández.

Por otro lado, el jurista señaló que se ve una preferencia para los Garza Lagüera, pues el permiso fue dado con mayor facilidad y ya será mañana cuando se resuelve en Cabildo de San Pedro.

"A ellos los atienden bien, a otros les niegan un permiso, se nota un trato preferencial, porque hay cosas que tardan años, en este caso la solicitud la hicieron en octubre y mañana se resuelven", puntualizó.

El Horizonte publicó el pasado sábado que "Desarrollo Inmobiliario La Sierrita" aceptó que busca fusionar los terrenos en Chipinque y luego dividirlos en 19 lotes para en un futuro hacer viviendas para toda una familia.

Este rotativo también documentó el jueves 6 de febrero que mediante una maniobra legal, desarrolladores inmobiliarios quieren "agandallar" un área boscosa de Chipinque para fraccionarla, pese a ser área natural protegida, según denunciaron regidores y vecinos de San Pedro.

La "trampa" consiste en fusionar terrenos que sí están en zona urbanizable con otros que están en área protegida para así hacer uno solo y, en un futuro, argumentar que todo el predio es susceptible a autorizaciones para edificar vivienda.

Cabe precisar que los accionistas de la empresa son Bárbara Garza Lagüera Gonda, Paulina Garza Lagüera y Mariana Garza Lagüera de Treviño, todas ellas ligadas a FEMSA.