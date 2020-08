Fortalecer el sistema inmunológico con programación mental

ESPECIAL.- Los estudios que se han realizado a la utilización de la Programación Neurolingüística en el tratamiento de enfermedades, indican que hay dos maneras en promover un cambio en la función inmunológica.

El primero es a través del cambio terapéutico del estado general de la persona y la actitud hacia los eventos de la vida.

Las investigaciones (Bartrop et al 1977, Séller et al 1983, Futterman et al, 1994), demuestran que tanto el desconsuelo, como estados emocionales negativos experimentalmente inducidos, inhiben la producción de linfocitos del cuerpo.

Entonces, el duelo sostenido y la depresión son estados emocionales que incrementan el riesgo de cáncer o enfermedades como el Covid. Y cualquier intervención que ayude a la persona a permitir que se vayan dichos estados negativos, va a tener un efecto positivo en la cura.

También un estilo proactivo para enfrentar el estrés, está asociado con una mejora en la actividad de las células T (Goodkin et al, 1992). Esto quiere decir que, cuando alguien está en un estado en donde se siente en control de su vida, tomando decisiones sobre su futuro, una análisis demostrará que sus células T están eliminando de manera más activa las células cancerígenas.

También hay investigaciones que demuestran que la actividad de linfocitos puede ser anclada, utilizando técnicas de anclaje de PNL (condicionamiento clásico) (Buske-Kirschbaum, 1992). Este estado de estar en control de la vida, que da como resultado un aumento en la respuesta inmunológica, puede ser anclado y optimizado como cualquier estado.